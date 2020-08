Sestri Levante, grave una bambina di 3 anni: è caduta dal balcone. L’impatto dall’altezza di 10 metri ha causato delle ferite serie

Un grave incidente si è verificato nella cittadina di Sestri Levante, in provincia di Genova. Questa mattina una bambina di soli tre anni è caduta dal balcone del proprio appartamento, da un’altezza di circa 10 metri. La piccola si trovava sul terrazzo quando all’improvviso è finita giù senza che nessuno potesse intervenire. In base alle prime ricostruzioni la bimba sarebbe sfuggita all’attenzione dei genitori, ritrovandosi da sola in un punto pericoloso della casa. Sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e l’elicottero dei vigili del fuoco, che ha trasportato la bambina presso il pronto soccorso dell’ospedale Gaslini di Genova. Le sue condizioni, dopo una prima analisi, sono estremamente gravi e sta lottando per rimanere in vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Briatore positivo e ricoverato al San Raffaele: condizioni serie

Sestri Levante, grave una bambina di 3 anni: è caduta dall’altezza di 10 metri

La piccola di 3 anni è stata prima rianimata sul posto e poi trasferita. I vigli del fuoco hanno realizzato un delicato intervento, recuperando il corpicino della bimba dalla tettoia sulla quale era caduta malamente. Fortunatamente dopo le necessarie manovre di soccorso ha ripreso a respirare autonomamente. Dopo essere stata immobilizzata, è stata caricata sul’elisoccorso dei vigili ed è stata ricoverata d’urgenza al Gaslini.

Sul posto nel frattempo sono accorsi i carabinieri della caserma di Sestri Levante per accertare le cause che hanno portato all’incidente. Resta da capire le responsabilità dei genitori e di chi era presente in quei concitati momenti nell’appartamento con la bimba.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Genova, maxi truffa a parroco: è caccia ai finti bisognosi