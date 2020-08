Scuola, è già partito l’anno scolastico scozzese e sono pronte delle grosse novità. Dal prossimo 31 agosto, infatti, entrerà in vigore la nuova ordinanza tra mascherine e non solo.

Coronavirus, in Scozia scatta l’obbligo delle mascherine per le scuole. Ma queste saranno necessarie solo nei luoghi di assembramento, come corridoi, cortiletti e scuolabus, e non nelle aule dove si svolgeranno le lezioni.

Coronavirus, ecco come ripartirà la scuola in Scozia

L’ordinanza, stabilita oggi dal governo locale di Edimburgo, partirà dal prossimo 31 agosto e seguirà le line guida suggerite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tali direttive varranno per tutti gli studenti oltre i 12 anni di età e per insegnanti e personale scolastico di ogni tipo.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid, direttore Spallanzani: “Vaccino pronto solo nel 2021”

Le mascherine nelle classi non saranno necessarie in quanto le aule saranno dimezzate, avranno lezioni a turno e rigoroso distanziamento sociale tra i diversi banchi. La ripresa delle lezioni in Scozia e Irlanda del Nord è già avvenuta da giorni, mentre per Inghilterra e Galles bisognerà attendere l’inizio di settembre. In Italia, malgrado l’avvio sia fissato per il prossimo 14 settembre, ancora manca un piano concreto per l’inizio delle lezioni.

Leggi anche —-> Covid-19, l’infettivologo: “Rischio 4.000 casi al giorno, cruciali i prossimi giorni”