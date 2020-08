Per la serie ricette dolci, la Chiffon cake: una delle torte più soffici e morbide che esistano. La sua preparazione è estremamente semplice.

Tra le caratteristiche tipiche della Chiffon cake c’è sicuramente la sua morbidezza, che la rende unica nel suo genere. Questa torta, di origine americana, non ci ha messo molto a scavalcare i confini per raggiungere le pasticcerie di tutto il mondo. La preparazione della Chiffon cake è estremamente semplice e si avvale di ingredienti di semplice reperibilità. Vediamo insieme come prepararla.

Chiffon cake: gli ingredienti

Zucchero: 300 g

Farina 00: 290 g

Acqua: 200 g

Olio di semi di girasole: 120 g

Uova: 6

Baccello di vaniglia

Scorza di limone

Lievito per dolci in polvere: una bustina

Cremor tartaro: 8 g

Sale fino: 2 g

Zucchero a velo (per guardnire): q.b.

Ricette dolci: la preparazione della Chiffon cake

Iniziamo la preparazione della Chiffon cake setacciando farina e lievito all’interno di una ciotola. Aggiungiamo ora lo zucchero (meglio se extrafine) e il sale. Mescoliamo il tutto facendo amalgamare gli ingredienti. Dividiamo ora gli albumi dai tuorli e, all’interno di un’altra ciotola versiamo i tuorli, l’acqua, a temperatura ambiente e l’olio di semi. Non gettiamo gli albumi, mettiamoli da parte.

Mescoliamo il composto e aggiungiamo anche la scorza del limone (non trattato). A questo punto, estraiamo i semi dal baccello di vaniglia e inseriamoli. Giriamo co una frusta, senza montare e, quando il composto sarà omogeneo, versiamolo nella ciotola con le farine. Mescoliamo il tutto con le fruste e facciamo unire bene gli ingredienti. Lasciamo da parte e occupiamoci degli albumi. Montiamoli a neve. Quando saranno ben montati, uniamoli al composto e mescoliamo. Versiamo ora il tutto in uno stampo da forno, di quelli forati al centro.

Siamo pronti per infornare: forno statico preriscaldato a 160 gradi. Cuociamo per un’ora. Trascorso il tempo necessario, sforniamo e togliamo la torta dallo stampo. Lasciamo raffreddare la nostra Chiffon cake e spolveriamoci sopra lo zucchero a velo. Siamo pronti per servirla. L’impasto, se si vuole, si può anche arricchire con gocce di cioccolato.

