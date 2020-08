Estate bollente per Naike Rivelli, che mostra tutta la sua bellezza con un vestitino da togliere il fiato: la partita a padel della bellissima cantante si infiamma.

Naike Rivelli infiamma il web: la bellissima attrice e cantante, figlia della nota attrice Ornella Muti, ha messo in mostra le sue curve presentando su Instagram la nuova linea di abiti ecosostenibili. Infatti, la Rivelli, si è fatta ritrarre, di spalle, su un campo da padel, con uno dei suoi nuovissimi vestitini che, stando ai suoi messaggi, sono stati pensati per tutte le occasioni: dallo sport alle serate più eleganti.

Naike Rivelli infiama il web, vestitino da urlo – FOTO

Il post della bellissima attrice e modella, che in poco tempo ha raggiunto oltre 5 mila apprezzamenti e un gran numero di commenti, è stato poi accompagnato dal messaggio promozionale della sua nuova linea di vestiti eco-sostenibili.

Questo il messaggio con cui la Rivelli ha sponsorizzato la sua linea. “Stiamo creando una linea fatta con materiali eco-sostenibili a impatto zero, che si possa indossare per tutte le occasioni, dallo sport al tappeto rosso ! Solo perché siamo Eco.. non vuol dire che non siamo alla Moda!

Chissà se l’attrice, che non perde mai occasione per far parlare di sé, metterà in mostra anche qualche altro abito della sua nuovissima linea.

