All’età di 85 anni, è scomparso lo scorso 19 agosto il fotografo Henry Pessar. A darne l’annuncio la famiglia poche ore fa tramite il profilo Facebook dell’uomo

Una notizia molto triste arriva dalla Francia. Lo scorso 19 agosto, all’età di 85 anni, è scomparso il noto fotografo delle star Henry Pessar. L’uomo, che negli ultimi anni ha vissuto tra la Costa Azzurra e Ventimiglia, era considerato una delle figure più importanti per quanto riguarda gli scatti fatti alle star.

A dare la notizia la famiglia dell’uomo, che ha utilizzato proprio la pagina Facebook dell’85enne per comunicare al pubblico della sua scomparsa. “La famiglia e gli amici sono profondamente dispiaciuti nel dover dare la notizia del decesso di Henry Pessar” si legge nel post: “Venerdì 28 agosto avrà luogo, presso il crematorio di Nizza, un omaggio religioso seguito dalla crematura“.

Chi era Henry Pessar, il fotografo delle star

Nato il 27 ottobre del 1935, Henry Pessar è stato uno dei fotografi maggiormente riconosciuti e apprezzati all’interno del mondo dello showbiz. Nato in Francia, Pessar ha sin da subito mostrato una grande passione per le riprese e per la cattura di momenti tramite fotografia o videocamera. Sin dalla giovane età, ha deciso di buttarsi in questo mondo, guadagnandosi anno dopo anno sempre più spazio.

Molte delle fotografie più iconiche raffiguranti star e personaggi dello spettacolo sono state scattate da lui. Basti pensare all’immagine con John Lennon ritratto a letto con Yoko Ono. Ma anche a Carlos Monzon – noto pugile e attore argentino – raffigurato in una vasca da bagno in casa. Tra le altre, c’è poi la storica foto di Audrey Hepburn, intenta a passeggiare con sua madre a Parigi.

