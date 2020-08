Il Viminale ha deciso di presentare ricorso contro l’ordinanza di Musumeci che dispone lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza della regione Sicilia.

Il Viminale farà ricorso contro l’ordinanza di Musumeci. Sarà infatti un giudice del Tar a decidere se il decreto emanato dal Presidente della Regione Sicilia, che dispone lo sgombero obbligatorio di tutti gli hotspot e i centri di accoglienza sia legittimo o meno. La notizia però, dimostra inequivocabilmente come tra il governo e Musumeci sia fallito qualunque tipo di negoziazione. D’altronde già nella giornata di ieri, il governatore aveva ribadito a Stasera d’Italia che nulla lo avrebbe fatto desistere dalla sua decisione.

Musumeci: “Sicurezza sanitaria a rischio nella Regione”

Secondo Musumeci la sicurezza sanitaria degli abitanti della Regione che governa è fortemente a rischio a causa degli sbarchi, e la sua scelta si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica. Durante la trasmissione Stasera Italia condotta da Veronica Gentili ha infatti affermato che “io opero come soggetto attuatore per l’emergenza del Covid-19, con apposita delega dello Stato e non solo come presidente della Regione. La mia è una competenza sanitaria, ho il diritto di decidere per la mia Regione e per questo allo Stato do 48 ore di tempo per liberare questi immobili, ricollocare i migranti e io metto i sigilli”.

Leggi anche: Migranti, Musumeci contro Viminale: “Ho diritto di decidere per la Sicilia”

Migranti, dure accuse al governo da parte del sindaco di Sesto San Giovanni

Alcuni giorni fa Roberti di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, si è lanciato in una dura invettiva contro il governo per come sta gestendo i flussi migratori. L’accusa del primo cittadino, e quella di aver smontato nei fatti il decreto sicurezza, e aver consequenzialmente fatto ripartire quello che lui ha definito come “il business dell’accoglienza”. Di Stefano ha infatti affermato che “grazie al ministro Lamorgese, che vorrebbe regalare l’iscrizione all’anagrafe a tutti i richiedenti asilo, ce li ritroveremo nelle prime posizioni delle graduatorie dei servizi di welfare, sorpassando gli italiani in difficoltà e gli stranieri regolari sulle case popolari, sui sussidi, sui servizi sanitari, sugli asili nido. Questa è la giustizia secondo la sinistra: privilegiare chi non ha nessun diritto a stare nel nostro Paese a discapito degli italiani più bisognosi e degli stranieri regolari”.

Leggi anche: Lampedusa, furgone per trasportare migranti prende fuoco