Israele, continua il conflitto a fuoco lungo la Striscia. Dopo i palloni incendiari lanciati nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha proseguito assediando la località con nuovi bombardamenti mirati su Hamas e Gaza.

Israele, continua l’assedio di fuoco dalla Striscia verso il Sud del Paese. Dopo il lancio dei primi ordinli esplosivi, nelle ultime ore l’esercito locale ha infatti rilanciato con più di 30 roghi mirati su Hamas e Gaza. Palloni incendiari, ordigni e razzi sono stati indirizzati contro la località.

Israele, nuovo lancio di razzi e palloni incendiari

L’apertura del fuoco è scaturita da “postazioni militari e strutture sotterranee”, come ha informato il portavoce militare. Al momento si conterebbero feriti ma non vittime. E il conflitto è destinato a proseguire ancora, perché Hamas ha informato che continuerà finché non sarà rimosso il blocco che Israele ed Egitto hanno imposto all’enclave palestinese.

Nemmeno la minaccia pandemica del Covid-19, dunque, frena le tensioni politiche sul doppio fronte. In Israele, allo stato attuale, sono 104.472 i casi totali riscontati, con 847 decessi totali. La Palestina conta invece alle 23.939 positivi per 131 deceduti.

