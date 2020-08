Inter, Conte è stato confermato con un comunicato ufficiale come il tecnico della prossima stagione. Il tecnico italiano resterà alla guida della squadra milanese.

Inter, Conte continuerà ad allenare la squadra. L’allenatore italiano negli ultimi mesi aveva fatto delle uscite non proprio ortodosse, che avevano spinto tutti a credere in un imminente addio. L’ex tecnico della Juventus e del Chelsea ha affermato che la dirigenza non gli avesse affatto fornito i giocatori di cui aveva bisogno per andare avanti. E’ stato detto che si è iniziato a programmare la stagione con un ritardo eccessivo, cosa che ha ovviamente creato problemi per arrivare ai traguardi che la società milanista si era prefissata e che la dirigenza aveva chiesto al nuovo tecnico. Insomma, una serie di uscite pubbliche e di lamentele che stavano portando tutti a pensare ad un imminente addio. Le ultime parole dopo la sconfitta in finale di Europa League, poi, hanno convinto tutti che la squadra e Conte si sarebbero allontanati. “L’Inter andrà avanti, con o senza di me”.

Inter, Conte confermato: “Proseguiremo insieme”. Il comunicato

Sembrava un addio annunciato e invece le cose sono andate diversamente. Oggi c’è stato un vertice societario e un confronto tra le parti. Antonio Conte e Steve Zhang si sono detti tutto quello che dovevano dirsi e alla fine hanno trovato un accorso. Niente esonero, si andrà avanti, insieme. L’Inter crede ancora nell’operato dell’italiano e ovviamente l’italiano crede che la squadra nerazzurra e la sua dirigenza possa portarlo a qualche risultato importante. Dopo l’incontro “Sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto”, si legge nel comunicato ufficiale del club pubblicato sul sito ufficiale. Non ci sarà l’addio e questo potrebbe portare a non pochi grattacapi per le altre società italiane. Con una sua riconferma, infatti, l’Inter potrebbe anche fare più punti.

