Flavio Briatore positivo al Covid 19? La vicenda si tinge di giallo dopo le rivelazioni dell’amica Daniela Santanché che racconta una storia diversa

Diventa un giallo le condizioni di Flaviio Briatore. Il manager piemontese è ricoverato da ieri a Milano e questo è un dato di fatto. Sui motivi però è mistero fitto perché dopo le rivelazioni de ‘L’Espresso’, in serata è arrivata una nuova versione. Il settimanale aveva rivelato che Briatore è positivo e ricoverato al San Raffaele, anzi aveva descritto come grave la sua situazione di salute.

Questa sera però una che lo conosce bene come Daniela Santanché ha raccontato una verità diversa. Secondo la parlamentare i motivi del, ricovero sono altri come ha raccontato a ‘In Onda’ su La7: “Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite“.

Un’infiammazione che lo avrebbe già colpito sei mesi fa e ancora 3 mesi fa. E forse a questo è dovuta la febbre che il manager lamentava negli ultimi giorni. Secondo Santanché non è affatto certo che l’amico sia risultato positivo al tampone per il Coronavirus. A lei non ha detto nulla ed è una delle sue migliori amiche, quindi..

Al momento in realtà c’è solo una nota del suo staff che parla di condizioni “assolutamente stabili e buone”. Effettivamente nel weekend il manager ha accusato uno statol febbrile, si è sentito stanco ed è andato in ospedale per un controllo. Lì l’hanno sottoposto ad un check-up e ora è sotto controllo medico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Berlusconi negativo al tampone: era con Briatore

Billionaire, gravi le condizioni di un barman. Chiude il Cipriani di Montecarlo

Oggi intanto però secondo le agenzie, sono diventate più gravi le condizioni di salute del barman del Billionaire risultato positivo al Covid 19. Il 59enne, che lavorava nel noto locale sardo di Flavio Briatore, da due giorni è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Aou di Sassari. In giornata la sua situazione è diventata criticha tanto da essere stato sottoposto alla ventilazione assistita con intubazione. Intanto il conteggio definitivo Nel frattempo i dati definitivi dei test allo staff del Billionaire di Porto Cervo è di 58 positivi su 87 persone.

E come se non bastasse, questa sera è stato anche chiuso in via precauzionale il ristorante Cipriani di Montecarlo, altrio locale di proprietà di Briatore. Il motivo? Un membro del personale esterno e uno di quello interno sono risultati positivi al Coronavirus, come ha comunicato la società con un messaggio per i clienti. “Sfortunatamente, un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi al Coronavirus. Per cautela e con la stessa cura e sicurezza dei nostri ospiti e del nostro team, abbiamo preso la decisione di chiudere temporaneamente Cipriani con effetto immediato””.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24