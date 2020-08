Quanto accaduto a Detroit ha dell’incredibile: una ragazza di vent’anni creduta morta, stava per essere sepolta, ma la scoperta lascia senza parole.

La ventenne, come riporta Skytg24, si chiama Timesha Beauchamp e, a seguito di un infarto, è rimasta priva di sensi. Nella giornata di domenica, quando la ragazza è stata trovata per terra, è immediatamente intervenuto il personale medico, il quale, dopo aver seguito le procedure, l’aveva dichiarata morta. In realtà, però, la ragazza continuava a respirare e, non era affatto morta.

Giunta in obitorio, la ragazza si è risvegliata all’interno della bara, proprio nel momento in cui gli operatori delle pompe funebri erano pronti a sigillare la cassa. La ragazza ha rischiato di vivere il suo incubo peggiore, essere sepolta viva.

Detroit: ragazza creduta morta si risveglia in obitorio

A riportare la notizia in America è stato il sito WXYZ Detroit. La ragazza, da quanto si apprende, proviene da Southflied, un sobborgo di Detroit. La ventenne soffre da diverso tempo di alcune patologie e quello che si era verificato domenica era stato un infarto, a seguito del quale, Timesha sarebbe rimasta per diverso tempo priva di sensi.

I dottori hanno confermato però che la ragazza non respirava, da quel momento è stato stabilito che non c’era alcun segno di vita. Anche il medico del pronto soccorso, intervenuto immediatamente, ha seguito le procedure standard, dichiarandola deceduta. Ad accorgersi del grave errore sono poi stati gli operatori dell’impresa di pompe funebri James H. Cole. Giunti in obitorio, gli operatori si sono resi conto che la ragazza respirava e, seppur in condizioni critiche, Timesha si è risvegliata.

Al momento, come riporta Skytg24, le condizioni rimangono gravi e la ragazza è intubata per ricevere ossigeno. Una grande tragedia è stata sfiorata.

