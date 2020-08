Cozze, l’allarme del ministero della Salute: “Non mangiatele”. Il livello di biotossine le rende non commestibili neanche cotte

Con l’arrivo dell’estate è aumentata esponenzialmente la cucina dei frutti di mare. Tra i migliori prodotti di pesce della nostra cucina, cozze e vongole abbondano sulle nostre tavole, specie in questo periodo. Che sia con la pasta o al naturale, uno dei piaceri delle vacanze è magari quello di degustare un bel piatto di Sautè di cozze sulla spiaggia. Ora il problema è che non sempre sono commestibili, in base a tutta una serie di fattori. Proprio in queste ore, il ministero della Salute ha diffuso una comunicazione riguardante il divieto di ingerire un lotto di prodotti di mare a rischio intossicazione.

Il motivo è da ricercare nel livello di biotossine marine presenti, ben al di sopra dei vigenti limiti di legge.

Cozze, l’allarme del ministero della Salute: “Non mangiatele, sono tossiche”

Con un comunicato sul sito del ministero della Salute si fa riferimento ai lotti raccolti in data 17/08/2020 e 18/08/2020 delle Mitili o Cozze “Mytilus Galloprovincialis” commercializzate da “Ittica Allevamenti Ca’Pellestrina S.R.L.”. La comunicazione, diffusa in data 21 agosto, fa riferimento anche al prodotto cotto, visto che il rischio di intossicazione per biotossine persiste nonostante la preparazione in cucina. Il marchio di identificazione dello stabilimento/produttore è “Ittica Allev. Ca’Pellestrina S.r.l. (It 444 CDM CE), con sede a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Le cozze sono vendute in confezioni da 5 kg, 10 kg e 20 kg.

L’altro richiamo si riferisce invece ai molluschi venduti dalla “Società agricola Angelo Mancin” con sede dello stabilimento in Viale della Repubblica n.147, loc. Scardovari di Porto Tolle.

I numeri dei lotti di produzione sono i seguenti: 636-637-643-647.

Qualora venissero riportati nel luogo di acquisto, mostrando la nota del ministero della Salute, il commerciante è costretto a rimborsare la cifra di acquisto.

