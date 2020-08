Covid, bisognerà resistere altri sei mesi prima del vaccino definitivo. Lo assicura Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’istituto Spallanzani. Ecco a che punto è la sperimentazione attuale.

Altri sei mesi di battaglia, poi, in un caso o nell’altro, la soluzione anti-Covid dovrebbe venir fuori. E’ questo quanto riferito da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’istituto Spallanzani, intervistato oggi da Il Messaggero.

Covid, vaccino pronto solo nel 2021

Dichiarazioni importanti, le quali arrivano all’indomani della sperimentazione del vaccino italiano somministrato a una donna positiva proprio nella clinica capitolina. “Nei prossimi tre mesi inizieremo ad avere risposte sull’efficacia del vaccino che abbiamo iniziato a sperimentare”, ha riferito il docente.

Siamo dunque nella fase 1 della sperimentazione. La quale ha un compito ben preciso: “Servirà a capire la risposta dei volontari: se questi svilupperanno anticorpi e se svilupperanno l’immunità cellulare e umorale. Nella fase 1 la valutazione verrà fatta otto volte nelle 24 settimane necessarie”.

Ma una cosa è certa: l’Italia è in corsa è ciò è fondamentale secondo il direttore. “Avere un faccino italiano ci renderebbe infatti autonomi, lo potremmo produrre senza condizionamenti e senza dipendere da altre nazioni”, evidenzia il professore.

Tuttavia servirà tempo prima della soluzione definitiva. E ciò vale per qualsiasi team scientifico del mondo. Ed è proprio per questo che il dottor Ippolito diffida dalle soluzioni russe e cinesi: “Vaccini su vasta scala potrebbero essere pronti per il primo trimestre del 2021. Ma lasciamo perdere ciò che dice Putin o riferisce la Cina. Saltare fasi necessarie per i vari test è pericoloso”.

