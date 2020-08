Covid-19, il virologo Massimo Galli fa l’attuale punto della situazione. Intervistato dal Corriere della Sera, il medico dell’ospedale Sacco di Milano rassicura tutti paragonando l’attuale ondata con la precedente.

Covid-19, Galli fa il punto della situazione

“C’è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati”, riferisce infatti l’esperto. La differenza, dunque, è che chi contrae oggi l’infezione non necessita di un intervento in ospedale.

“I nuovi contagi riguardano soprattutto i giovani che raramente vanno incontro a una malattia grave. Anzi, spesso sono asintomatici”, aggiunge Galli. Ma il vero problema è che potrebbero diventare vettori per altri: “Diventano un serbatoio di infezione e possono spargere il virus alla vecchia zia, per dire. Ma non vanno demonizzati”.

Adesso bisogna correre ai ripari in vista dell’autunno. Collettivamente e individualmente. Come? “Vaccinarsi il prima possibile, in autunno, contro l’influenza e le infezioni da Pneumococco”. Ma sia chiaro: la minaccia coronavirus ci accompagnerà per ancora tanto tempo.

“Con questo virus siamo destinati a convivere e dobbiamo fare del nostro meglio per star fuori dai guai”, ovvero utilizzando le mascherine, attuando il distanziamento sociale, curando l’igiene in maniera ancor più minuziosa e con una serie di interventi politici a tutela dei cittadini.

