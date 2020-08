Covid-19, Berlusconi dopo essere stato con Briatore in vacanza si è sottoposto al tampone per accertarsi di stare bene. Il test ha dato esito negativo.

Sono ore che il web non fa altro che parlare di come il noto imprenditore italiano Flavio Briatore sia stato colpito dal Covid-19. Acerrimo nemico delle mascherine e delle linee guida sul distanziamento sociale e sulla chiusura delle attività economiche, l’uomo si era espresso con ferocia nelle ultime settimane. Ignorando completamente tutte queste norme di prevenzione, l’imprenditore ha dato delle feste al suo Billionaire, invitando anche tante persone famose ed influenti. Tra le tante il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che è a sua volta risultato positivo alla malattia originaria di Wuhan. Tra le tante interazioni che Fabio Briatore ha avuto con dei vip, l’uomo ha anche incontrato Silvio Berlusconi, uomo politico che ha partecipato agli ultimi decenni del governo italiano.

Covid-19, Berlusconi negativo al tampone: era con Briatore

Briatore e Berlusconi hanno passato del tempo in Sardegna e questo ha preoccupato molto l’entourage del politico. Per questo il leader di Forza Italia è stato immediatamente sottoposto a tampone, che è risultato negativo. C’è poi stato un secondo tampone, che ha confermato la negatività del primo. Insomma, il Cavaliere ha tenuto a controllare immediatamente la situazione. Il politico però sta bene, non ha problemi ed è tutto ok per lui. Insomma, tutto ok per il leader del centro-destra, che è stato con Flavio Briatore per diversi giorni in vacanza. Tutti i suoi elettori, i suoi fan e ovviamente amici e familiari possono tirare un bel sospiro di sollievo. Ora potrà continuare con la sua vita, ovviamente cercando di essere più attento a chi incontra e con chi passa del tempo.

