In vista della riapertura della scuola, il Comitato Tecnico Scientifico ha confermato tutte le misure in vigore per il contenimento del coronavirus.

Con la riapertura della scuola ormai prossima, il Comitato Tecnico Scientifico ha dichiarato che non saranno concesse deroghe, nell’ambito delle misure di distanziamento sociale per il contenimento del coronavirus, sui mezzi da trasporto. Resta dunque l’obbligo di indossare la mascherina e il distanziamento di un metro tra i passeggeri. Il governo sta inoltre pensando di inserire dei separatori all’interno del bus per facilitare il rispetto della norma, e di differenziare gli orari scolastici al fine di evitare assembramenti. Per quanto invece riguarda gli asili nido e le scuole dell’infanzia, agli ingressi delle strutture sarà d’obbligo misurare la temperatura corporea di chi entra. A stabilirlo è un documento redatto dalla task force di Roma. La sindaca della Capitale Virginia Raggi lo ha ha presentato dichiarando che “restituiamo un ruolo privilegiato alla socialità in sicurezza”.

Leggi anche: Scuola, mascherine e 170mila litri di gel: così si ritorna a lezione

Coronavirus, Sima lancia avvertimento su qualità dell’aria negli edifici scolastici

Le scuole riapriranno ufficialmente il 14 settembre, anche il governo ha lasciato un margine di autonomia alle Regioni per differire la data. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha però espresso in questi giorni una forte preoccupazione sulla qualità dell’aria che gli studenti e il personale respireranno all’interno degli edifici scolastici. Il Presidente dell’associazione Alessandro Miani ha dichiarato a riguardo che “il vero punto è riuscire a garantire una qualità dell’aria ottimale in aula sia dal punto di vista chimico-fisico che microbiologico, con totale assenza di virus. Si può procedere anche attraverso la ventilazione meccanica assistita (VMC) che permette di filtrare l’aria indoor“.

Leggi anche: Scuola, D’Amato avverte: “Istituti chiusi in caso di positività”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24