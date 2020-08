L’imprenditore Flavio Briatore ha contratto il coronavirus e si trova ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sembrano essere molto serie.

Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus e si è trova attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. A riferirlo è il quotidiano l’Espresso e da quanto si apprende le sue condizioni di salute sarebbero molto serie. L’imprenditore si era reso protagonista la scorsa settimana di una polemica con il sindaco di Arzachena dopo le restrizioni che avevano portato alla chiusura di un suo locale, il BIllionaire di Porto Cervo. Briatore aveva infatti contestato la “doppia morsa” in cui si era ritrovato il locale, tra le restrizioni nazionale e quelle imposte dal primo cittadino dopo che nel comune si erano registrati undici nuovi casi di contagi. In seguito però alcuni dipendenti del Billionare erano risultati positivi al coronavirus.

Leggi anche: Coronavirus, Porto Cervo: Billionaire chiuso e dipendenti in quarantena

Briatore, la chiusura del Billionaire a causa delle restrizioni

A proposito della chiusura, l’amministratore unico del Billionaire Roberto Pretto ha dichiarato che “in Costa Smeralda sono stati applicati divieti ancora più severi rispetto a quelli emanati dal governo nazionale, per ciò che riguarda le misure anti covid-19 per i locali di intrattenimento. A queste condizioni, abbiamo deciso che Billionaire Porto Cervo chiuderà a partire da oggi : questo perchè ci è impossibile lavorare e offrire il programma e il servizio che i nostri clienti si attendono da noi. Ci scusiamo e ci dispiace per loro ma ancor di più per il nostro personale, per i nostri collaboratori, per gli artisti da noi ingaggiati per questa stagione, che dovranno concludere in anticipo la stagione lavorativa. Ci adeguiamo, nostro malgrado, e ringraziamo la nostra clientela per la fiducia e il supporto nei nostri confronti”.

Leggi anche: Coronavirus, ansia per Ibrahimovic: era a cena con Mihajlovic al Billionaire

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24