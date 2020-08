Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano al clamoroso ritorno. La ex stella del club è pronta ad essere accolta alla corte di Andrea Pirlo

Nonostante manchi già poco all’inizio della Serie A, il calciomercato è appena iniziato. La Juventus punta a tornare la squadra dominante vista negli ultimi anni e, sotto la guida del neo tecnico Andrea Pirlo, vuole rinforzarsi dove serve per puntare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.

Questa sessione di mercato è già iniziata nel migliore dei modi, e promette tantissime sorprese. Per i campioni d’Italia, l’obiettivo principale è quello di rinforzare il centrocampo. Tanti i nomi sul taccuino di Paratici: dal colpo Aouar al giovane Locatelli. Ma attenzione ai clamorosi ritorni. Vidal è in uscita dal Barcellona – fuori dal progetto Koeman – ma dall’Inghilterra arriva una voce che potrebbe far parecchio piacere alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, tentativo per il ritorno di Paul Pogba: il punto sulla situazione

Avrebbe sicuramente del clamoroso: Pogba di nuovo alla Juventus. Questa sessione di calciomercato potrebbe regalare ad Andrea Pirlo un incredibile ritorno. Il francese ha già giocato insieme al neo tecnico bianconero, e non gli dispiacerebbe tornare proprio sotto la sua guida. Si tratta ovviamente di un’operazione molto complicata, ma non impossibile. Da ormai un paio d’anni si parla di un “Paulback”, e la stagione che si appresta a partire potrebbe essere quella giusta.

Tra la dirigenza campione d’Italia e Mino Raiola, agente del giocatore, scorre buon sangue. Lo scorso anno le due parti hanno infatti concluso gli affari De Ligt in entrata e Moise Kean in uscita. Da superare però lo scoglio ingaggio. Il centrocampista del Manchester United chiederebbe una cifra spropositata, raggiungibile solamente cedendo un top player.

