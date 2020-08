Calciomercato Inter, Messi vuole rescindere. Il fuoriclasse argentino avrebbe da pochi minuti comunicato alla dirigenza spagnola la sua volontà di andare via.

Ormai il Barcellona è sempre più in difficoltà. L’attaccante argentino è il faro di un club che da troppi anni sta barcollando nel buio. Acquisti costosi e che non danno i loro frutti, continui cambi in panchina, pochi giovani cresciuti dalla cantera. Insomma il meccanismo di una delle squadre che per anni è stata tra le più forti e vincenti del mondo, ora sembra irrimediabilmente bloccato. Servirà soltanto un miracolo, o meglio una rivoluzione totale, per cercare di riportare la squadra iberica sul giusto binario. E pare che questa rivoluzione possa partire proprio dall’addio del giocatore più forte della squadra, uno dei più forti del mondo. Lionel Messi, infatti, avrebbe comunicato al club di voler rescindere il proprio contratto per accasarsi altrove. Una decisione davvero molto importante.

LEGGI ANCHE —> Inter, Conte confermato: “Proseguiremo insieme”. Il comunicato

Calciomercato Inter, Messi ha comunicato di volersi svincolare

Secondo le indiscrezioni dei colleghi argentini di Tyc Sport, che sono molto vicini al campione sudamericano, Messi avrebbe già comunicato tutto al club. Nel contratto del campione ci sarebbe una clausola attivabile in modo unilaterale dallo stesso giocatore, per rescindere immediatamente il proprio contratto. Il mancino avrebbe già comunicato tutto al club in questi minuti e ora la dirigenza starebbe cercando di fargli cambiare idea. Insomma, è caos a Barcellona, con una delle star del calcio mondiale che avrebbe detto fine alla sua avventura lì. Sul giocatore, da settimane, c’è l’interesse dell‘Inter. Certamente la squadra italiana non avrebbe mai potuto pagare il suo cartellino. Ma ora che si tratta “solo” di soddisfare le richieste economiche del giocatore, senza dover pagare quasi un centinaio di milioni al Barca per il cartellino, l’affare passa da impossibile a difficile. Ma, appunto, non impossibile.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, tentativo per un clamoroso ritorno: il punto