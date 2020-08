Barcellona, caos Messi: in serata il consiglio direttivo del club ha chiesto e avrebbe anche ottenuto le dimisioni del presidente Bartomeu. Basterà?

Caos al Barcellona dopo il fax di Lionel Messi che ha comunicato di volersi svincolare dal club. In serata consiglio direttivo urgente nel quale i soci hanno chiesto le dimissioni del presidente Bartomeu. E secondo quanto riferisce il media argentino TycSport, lui alla fine sarebbe stato convinto a presentarle.

Una decisione arrivata alla fine di una serata fatta anche di contestazioni, civili ma decise, dei tifosi fuori dal Camp Nou. Ma la società non molla e nomn accetta che il suo simbolo vada via così, senza nemmeno provarci. Sullo sfondo si annuncia una dura lotta legale collegata alle tempistiche: l’argentino avrebbe potuto liberarsi, da contratto, entro fine maggio. Ma luii e il suo staff legale ritengono che essendo la stagione ricominciata dopo a finita solo ad agosto, i tempi siano allungati sino al 31 di questo mese.

Ma quali sono i motivi che hanno causato la frattura? Il ‘Mundo Deportivo’ ipotizza diversi punti caldi. Messi voleva il ritorno di Neymar la scorsa estate e non voleva che ora il club cedesse Luis Suarez. Poi non gli è piaciuto l’addio a Valverde, come è stato trattato Griezmann, le critiche che gli sono arrivate daik dirigenti e infine la lite con il segretario, l’ex difensore Abidal.

Ma la goccia finale è stata il colloquio della settimana scorsa con Ronald Koeman. Come dìrifersice il quotisiano argentino ‘Olè’ il neo allenatore gli avrebbe fatto chiaramente capire che anche per lui non ci sarebbero più stati privilegi e che avrebbe dovuto giocare solo per la squadra. Lui è giustamente convinto di aver fatto di tutto per il Barça e quindi ci è rimasto male.

Messi sul mercato, ma quanto costa? E intanto tifosi e club si scatenano

Messi via da Barcellona, ma quali sono le squadre che possono permetterselo? In Europa solo Manchester City e Inter, perché il PSG è già nel mirino della Uefa per il Fair Play Finanziario. Ma il ‘Mundo Deportivo’ ipotizza che anche l’Inter Miami di David Beckham in Mls potrebbe presentare un’offerta per lui e per Luis Suarez.

Il problema resta il prezzo. In caso Messi non possa liberarsi gratis, come lui spera, il Barcellona secondo RAC1 chiederà un prezzo non inferiore a quanto il PSG pagà Neymar 3 anni fa. Per chi non lo ricordasse, erano 222 milioni di euro.

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2020

Intanto però i tifosi sognano, tra ironia e realtà. Liam Gallagher, ex leader degli Oasis e tifosissimo del Manchester City, via twitter gli dà il benvenuto: “Il Messiah sulla strada del Manchester City”.

La Lokomotiv Mosca, sempre via Twitter, pubblica un post scrivendo “stavamo preparando una sorpresa” e l’immagine dell’argentino con la maglia della società.



L’ha fatto anche il Genoa, che intanto sta chiudendo con Maran come allenatore. E la Sampdoria, sulla sua versione inglese di Twitter, ha condiviso una foto del giocatore argentino: “La nostra maglia numero 10 era libera l’ultima volta che abbiamo controllato…”.