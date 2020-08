WhatsApp è pronto ad aggiornarsi nuovamente. Col prossimo update, il colosso di Zuckerberg implementerà una novità molto interessante. Ecco quale

WhatsApp è l’app di messaggistica più amata ed utilizzata di sempre. Grazie alle sue infinite funzionalità, permette a persone da ogni angolo del mondo di messaggiare, scambiarsi foto, video e addirittura chiamarsi e videochiamarsi. Negli ultimi mesi, il colosso di Zuckerberg ha introdotto una serie di novità che hanno reso il servizio ancor più completo, ma non sembra finita qui.

Nelle prossime settimane, infatti, è previsto un ulteriore update che renderà l’applicazione ancora più comoda. Dovrebbero infatti aggiungersi al software alcuni strumenti che miglioreranno di molto la gestione della memoria. Lo Storage Usage – così definito proprio da WhatsApp – garantirà agli utenti una gestione migliore della memoria utilizzata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, diverse novità con il prossimo aggiornamento: i dettagli

WhatsApp, arriva lo Storage Usage: come funzionerà

Si chiama Storage Usage, ed è il nuovo pacchetto di strumenti che a breve WhatsApp implementerà alla propria app di messaggistica. Finalmente, gli utenti potranno gestire in maniera più semplice e funzionale la memoria occupata dal colosso di Zuckerberg, avendo subito in evidenza i file più pesanti e quelli potenzialmente da eliminare. Il suo funzionamento è in realtà molto semplice. Uno degli strumenti a disposizione fornirà agli utenti due finestre: una con i file di grandi dimensioni, ed una con quelli inoltrati.

Questi molto spesso non vengono presi in considerazione dagli utenti, ma in realtà gravano pesantemente sulla memoria degli smartphone. Averli in evidenza permetterà di far pulizia, così da liberare dello spazio utile. Sarà poi presente una vera e propria barra di memoria che, suddivisa in varie sottoclassi, fornirà agli utenti tutti i dati relativi allo spazio occupato.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Epic Games Store, ecco i giochi gratis della prossima settimana