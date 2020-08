A Rivoli, in provincia di Torino, durante un controllo gli agenti hanno trovato a bordo di un’auto della droga e un coltello. Immediato l’arresto del conducente per spaccio e detenzione di droga.

Alcuni giorni fa, una pattuglia di polizia del commissariato di Rivoli ha effettuato un controllo dopo aver fermato un’auto. Alla guida c’era un uomo di 51 anni che ha insospettito gli agenti per una guida troppo veloce dopo che li ha visti comparire. A quel punto, questi hanno deciso di perquisire il veicolo. Al suo interno sono stati trovati 23 grammi di cocaina e un coltello di 19 centimetri. Dopo questa scoperta, gli agenti si sono fatti portare a casa dell’uomo. Qui è stato trovato un bilancino di precisione ed è scattato l’arresto per l’uomo con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti.

Una decina di giorni fa, a Ravenna è emersa una storia di violenza semplicemente agghiacciante. Una coppia ha infatti tenuto segregata per giorni una ragazza, drogandola e abusando di lei. La ragazza è stata tenuta prigioniera tra il 17 e il 12 Luglio. In seguito è riuscita a fuggire dalla casa in cui era stata rinchiusa e si è recata in nella stazione di polizia della città per denunciare i suoi aguzzini. Agli inquirenti, la ragazza ha raccontato di essere stata portata dentro la casa con un inganno.

La coppia di conoscenti le avrebbe infatti di proposto di avvicinare all’interno dell’abitazione, per discutere dei problemi che aveva con il suo partner. Sembra inoltre che il bambino della coppia fosse presente durante gli abusi. La vittima ha poi raccontato che una volta giunta nell’abitazione, la coppia l’ha drogata con della cocaina. È stata picchiata più volte, e sulle sue gambe sembra che siano stati trovati dei lividi che le hanno procurato una prognosi di 20 giorni. Per il momento, soltanto l’uomo della coppia è finito agli arresti. L’interrogatorio di garanzia dovrebbe tenersi nei prossimi giorni.

