Nilufar Addati va ad aggregarsi alla grossa fetta di vip che al rientro dalle vacanze in Sardegna potrebbero aver contratto il coronavirus

Nilufar Addati, influencer napoletana approdata sulle scene del mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, potrebbe aver contratto il coronavirus. In questi giorni la Addati è stata anche al centro dei gossip per via di un presunto flirt con Andrea Petagna, col quale è stata avvistata in Sardegna. Dopo la positività al virus del neo acquisto del Napoli la fashion blogger partenopea si è allarmata.

Rientrata dalle vacanze estive Nilufar Addati è stata molto attiva sui social ed tenuto in costante aggiornamento i fan sulle sue condizioni. L’influencer dopo essersi sottoposta al test sierologico (risultato negativo) ha deciso di effettuare anche un tampone e in attesa del riscontro si è messa in auto isolamento.

Potrebbe interessarti anche: Belen Rodriguez, senza reggiseno manda in tilt il web: spettacolo! – FOTO

Giulia Latini positiva al covid

La situazione dei nuovi focolai nello Stivale e in particolare in Sardegna, hanno creato allarmismi nel mondo vip. Sono state molte le celebrità della TV e del web a scegliere di passare le vacanze in Italia, preferendo come destinazione le regioni Sardegna, Sicilia e Puglia.

Esattamente in Sardegna, sono stati avvistati tantissimi vip e la maggior parte di questi al rientro dalle vacanze sono risultati positivi al virus. Oltre ai casi relativi al mondo dello sport come gli ultimi accertati di Sinisa Mihajlovic e Miralem Pjanic, arrivano aggiornamenti anche dal mondo dello spettacolo.

L’amica di Nilufar Addati, Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne al tempo del trono di Luca Onestini, è risultata positiva al tampone. A diffondere la notizia è stata lei stessa attraverso un post Instagram.

La 26enne di Anzio, dopo il rientro da una vacanza in Costa Smeralda è risultata positiva al covid. L’influencer ha consolato i fan dicendo di avere “solo forti emicranie e spossatezza”. Attualmente si trova nella sua abitazione a Roma, in isolamento ed ha spiegato non vedrà nessuno finché non avrà certezza di non essere più un pericolo per gli altri.

Potrebbe interessarti anche: Sardegna, allerta virus: Miralem Pjanic positivo al covid

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24