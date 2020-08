Continuano le positività dei giocatori rientrati dalle vacanze in Sardegna. Dopo Mirante, Petagna e Mihajlovic anche Pjanic ha contratto il coronavirus

Miralem Pjanic, neo acquisto del Barcellona, ha annunciato attraverso un post sul proprio profilo Instagram di essere positivo al coronavirus. Nella nota del centrocampista della Juventus si legge: “Se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato”.

Il coronavirus fa breccia nel mondo del calcio. Nella Serie A aumentano i casi di giocatori che al rientro dalle vacanze sono risultati positivi al covid-19. Il primo caso è stato quello di Antonio Mirante, portiere della Roma, a cui hanno fatto seguito le positività di quattro giocatori del Cagliari, Jeremie Boga del Sassuolo, Andrea Petagna del Napoli, fino ad arrivare a Sinisa Mihajlovic e due giocatori della Fiorentina.

Un’altra ex conoscenza del nostro campionato, passata da poco al Barcellona ha contratto il virus al rientro dalle vacanze. Miralem Pjanic, attualmente in isolamento, fa sapere ai suoi followers di essere risultato positivo ma che “fortunatamente sta bene e che è asintomatico”. Nei prossimi quindici giorni il centrocampista bosniaco rimarrà in quarantena a casa sua e non potrà unirsi ai nuovi compagni di squadra.

Scoppia il caso Sardegna, focolaio italiano

Dopo aver appreso delle molteplici positività al covid al rientro dalle vacanze in Sardegna, scoppiano le polemiche e le allerte.

Il direttore aggiunto dell’OMS, Ranieri Guerra, nel corso di in un’intervista rilasciata alle colonne del Messaggero ha affermato che “occorre aumentare il personale sul territorio per tracciare tutti i contagiati”.

Inoltre bisogna “isolare chi deve essere isolato e ricostruire la catena epidemiologica. È nostro dovere indagare i cluster più complessi come quelli dalla Sardegna”.

Infine, spiega ancora Guerra ” che ai quattromila casi al giorno ci arriveremo probabilmente presto, dato che stiamo assistendo sia a un aumento dei positivi che ad una accelerazione conseguente dei tempi di moltiplicazione”.

