Per la serie ricette dolci, il budino al cioccolato: ottimo per ogni occasione, questo dolce si prepara con pochi ingredienti e passaggi molto semplici.

Il budino al cioccolato è un classico della pasticceria. La sua preparazione, molto semplice, ci permette di ottenere un risultato grandioso anche a casa. Con pochi ingredienti, di facile reperibilità, possiamo preparare un budino al cioccolato di grande qualità. Vediamo insieme i passaggi per prepararlo.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE RICETTE < <

Budino al cioccolato: gli ingredienti

Cioccolato fondente: 180 g

Burro: 150 g

Zucchero: 160 g

Latte intero: 800 ml

Farina 00: 80 g

Leggi anche >>> Ricette dolci: come preparare una fantastica confettura di fragole

Ricette dolci: la preparazione del budino al cioccolato

Iniziamo la preparazione del budino al cioccolato tritando, grossolanamente, la barretta di cioccolato fondente. Prepariamo ora un tegamino, dove andremo a versare il latte. Facciamolo scaldare. All’interno di un’altro tegame, inseriamo il burro, tagliato a pezzetti e, quando si sarà sciolto un po’, uniamo lo zucchero semolato. Lasciamo andare il tutto a fuoco lento.

Quando il burro sarà sciolto e si sarà fuso con lo zucchero, uniamo il cioccolato e mescoliamo con una frusta. Uniamo quindi la farina 00, setacciandola attraverso un colino. Mescoliamo con una frusta, lasciano amalgamare per bene tutti gli ingredienti.

Procediamo con la ricetta: uniamo al composto il latte caldo e continuiamo a mescolare. Lasciamo cuocere il composto a fuoco lento, continuando a mescolare il tutto con l’aiuto di una frusta. Vedremo che pian piano il composto si addenserà. Lasciamo sobbollire il tutto per circa 5 minuti, passati i quali, andremo a spegnere la fiamma.

Versiamo ora il budino al cioccolato in uno stampo e lasciamolo intiepidire. Mettiamo ora il budino in frigo e lasciamolo freddare per due ore. Trascorso il tempo necessario, togliamo il budino dal frigorifero e guarniamo a nostro gusto. Molti utilizzano la panna montata per accompagnare il dessert.

Potrebbe interessarti anche: Ricette dolci: come preparare un delizioso frappè al cappuccino