Notte di tensione a Parigi, dove i tifosi del PSG hanno dato vita ad alcuni scontri dopo la sconfitta in Finale di Champions. Sono ben 148 gli arresti.

La sconfitta in finale di Champions League è stata a dir poco cocente per il popolo parigino. L’1-0 inflitto dal Bayern Monaco al Paris Saint Germain, dopo la prima finale di Champions nella storia del club, ha fatto male ai tifosi che si sono riversati nelle strade creando tensione e scontri.

Diverse le scene che hanno richiesto l’intervento della polizia, da auto bruciate a fumogeni all’esterno del Parco dei Principi, fino ad alcuni negozi distrutti. Come detto una sconfitta amara, soprattutto nei confronti dei rivali del Marsiglia. Infatti la compagine biancoazzurra rimane l’unica squadra francese ad aver vinto la massima competizione europea.

Parigi, scontri dopo la sconfitta in finale: tensione nella capitale francese

Dopo gli scontri tra tifosi della torcida parigina e forze dell’ordine, la Polizia ha comunicato tramite Twitter l’arresto 148 tifosi. Ma non solo, infatti la polizia ha multato ben 404 cittadini per non aver indossato la mascherina. Inoltre si sono registrat diversi scontri non solo fuori al Parco dei Principi, ma anche agli Champs Elysees.

Per offrire un’esperienza unica alla propria tifoseria, il Paris Saint Germain aveva deciso di instalalre un maxischermo all’interno del Parco dei Principi, per permettere a 5,000 tifosi di osservare la gara dallo stadio. Ma l’esperienza si è rilevata deludente per i tifosi, con il PSG che ha sciupato l’occasione per conquistare la sua prima Champions League della storia. Una partita che ha visto il PSG giocare anche meglio del Bayern, ma sciupare diverse occasioni da goal.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !