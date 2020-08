Nubifragio Verona, Giorgia Meloni esplode via Facebook a causa di un tweet di un giornalista de La Repubblica. Il collega, a proposito di quanto accaduto in queste ore, ha parlato di karma. Ecco cosa è successo.

Nubifragio a Verona, è una Giorgia Meloni indignata quella apparsa stamattina su Facebook. Tutta colpa di un tweet al veleno di un giornalista contro la città veneta, il quale ha scatenato non poche polemiche in rete.

Ed ecco a voi la "solidarietà" di un inviato di Repubblica nei confronti dei cittadini veneti. Solo io reputo gravissimo… Pubblicato da Giorgia Meloni su Lunedì 24 agosto 2020

Nubifragio a Verona, Meloni furiosa per un tweet di Berizzi

Si tratta di Paolo Berizzi, collega de La Repubblica, che hatirato in ballo il concetto di karma per quanto riguarda la calamità naturale che ha travolto il capoluogo veneto in queste ore. Il suo riferimento è alla politica dell’odio e del razzismo attuata da molti veronesi in questi anni.

Potrebbe interessarti anche —-> Terremoto ad Amatrice, Mattarella: “Ricostruzione ancora incompiuta”

Ecco il messaggio incriminato: “Sono vicino a Verona e ai verononesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anno fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terrorni, riflettano sul significato del karma”.

Immediata la replica del leader di Fratelli d’Italia: “Ed ecco a voi la “solidarietà” di un inviato di Repubblica nei confronti dei cittadini veneti. Solo io reputo gravissimo e inaccettabile che un giornalista si esprima con simili termini nei confronti di una comunità colpita da una calamità? Ma un briciolo di vergogna no?!”.

Leggi anche —-> Musumeci firma sgombero migranti ma Viminale precisa: “Compete allo Stato”