Grecia, bambina salvata in mare grazie ad un unicorno gonfiabile. Un traghetto l’ha recuperata nelle acque di Rio Patras

Una bambina a bordo di un grande unicorno gonfiabile è stata spazzata via dalle correnti marine a largo delle acque di Rio Patras, in Grecia. A salvarla è stato un traghetto che transitava da quelle parti, avvisato dalla capitaneria di porto. L’incidente è avvenuto domenica nella zona di mare al largo della città di Antirion nel Golfo di Corinto.

Secondo quanto riferito, la bambina tra i 4 ei 5 anni era “sfuggita all’attenzione dei genitori” – come si dice normalmente in questi casi – ed è stata portata via dalla riva a bordo del suo unicorno preferito.

Quando la famiglia si è resa conto che la loro bimba era ormai lontana dalla loro vista, hanno informato le autorità portuali. Di lì il messaggio d’emergenza girato al capitano del traghetto greco “Salaminomachos”.

Il capitano del traghetto sulla rotta Rion-Antirio ha localizzato la bambina in mezzo al mare e si è avvicinato lentamente con l’imbarcazione.

I membri dell’equipaggio hanno salvato sia la piccola che l’inseparabile unicorno gonfiabile.

La ragazzina, che nonostante tutto è rimasta piuttosto tranquilla durante la disavventura, è stata consegnata sana e salva ai genitori.

