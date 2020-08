Google Sabrina sta per essere lanciata ufficialmente sul mercato. Il dispositivo targato grande G sta per fare il suo esordio assoluto sul mercato.

Google Chromecast e Chromecast Ultra saranno a breve mandati ufficialmente in pensione. I dispositivi Google che servono per rendere smart la televisione presto saranno soppiantanti da una nuova serie di dispositivi che serviranno agli utenti per rendere le televisioni più vecchie un po’ più moderne e al passo coi tempi. Google Sabrina avrà un telecomando per comandarlo. A differenza dei Chromecast normale e Ultra, quindi, che si utilizzano soltanto tramite cellulare e tramite pc, il dispositivo avrà un telecomando tutto suo. Google Sabrina pare sarà costruito in Thailandia, e vanterà ottimo hardware per quanto concerne la connettività. Dovrebbe infatti avere la doppia connessione Wi-Fi e Bluetooth. Probabilmente avrà la forma di una saponetta, ovale. Tre i colori con i quali arriverà sul mercato: bianco, nero e rosa.

Google Sabrina, nuovo dispositivo che rende la TV Smart

Con questo dispositivo si potranno rendere smart dei televisori che non hanno le funzioni smart. Insomma, mettere un televisore nel complesso circolo di internet, per andare a vedere contenuti importanti e sempre nuovi. Si pensi a Netflix e ad Amazon Prime Video, che aggiungono sempre nuovi importanti contenuti e che spingono gli utenti a vedere nuovi film, serie tv, documentari ecc. Il prezzo di Google Sabrina è difficile da prevedere ma, secondo quanto filtra dai siti americani, dovrebbe costare circa 80-90 dollari. Pertanto si può pensare anche ad un prezzo molto simile per il mercato europeo ed italiano. La data di uscita dovrebbe coincidere con la fine di quest’anno, quindi molto probabilmente verso natale potrebbe uscire sul mercato e aprire ai preorder.

