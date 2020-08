Covid, nuova ondata di positivi a Lampedusa dove l’emergenza migranti continua a crescere in maniera incontrollabile. Il presidente della Regione Sicilia ha lanciato un appello in conferenza stampa.

Coronavirus, nuovi migranti positivi a Lampedusa. Ad annunciarlo è Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, con un post polemico via Facebook dove il politico rimarca le decisioni discusse di queste ore.

C’è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, stanotte si sono confermati 58 positivi a… Pubblicato da Nello Musumeci su Lunedì 24 agosto 2020

Covid, nuovi migranti positivi a Lampedusa

“C’è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, stanotte si sono confermati 58 positivi a Lampedusa. E altri tamponi arriveranno in giornata per l’esito, al secondo controllo che ho disposto”, riferisce il governatore.

Musumeci assicura che la sua si tratta di una direttiva anti-Covid e non votata alla politica: “Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria. Dal Viminiale attendiamo risposte, non altro”.

Intervenuto in conferenza stampa: “A nulla è valso il grido di allarme del sindaco. A nulla è valsa la visita dello stesso ministro dell’Interno. Ma i nostri appelli sono rimasti inascoltati. Ancora oggi, a due mesi di distanza, la dichiarazione dello stato d’emergenza su Lampedusa non c’è stata”.

E ancora: “Leggete i giornali e capirete lo stato d’animo che vivono gli operatori turistici ed economici di quell’isola. Non ce la fanno più. Abbiamo visitato l’hotspot di Lampedusa e vi assicuro che le condizioni sono indicibili. E non certo migliori sono i centri che accolgono a Porto Empedocle e nelle altre località siciliane”.

Coronavirus: ordinanza per sgombero hotspot, la conferenza stampa del presidente Musumeci In diretta dal Palazzo della Regione di Catania, il presidente Nello Musumeci sull’ordinanza che dispone lo sgombero di hotspot e Centri di accoglienza per i migranti in Sicilia. Pubblicato da Regione Siciliana su Lunedì 24 agosto 2020

