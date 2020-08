Covid-19, Barbara Palombelli ha lanciato un appello tramite il proprio profilo Facebook ufficiale sostenendo che sarebbe pronta per fare da cavia al vaccino.

Si continua a lottare per cercare di trovare una cura al Covid-19. La malattia di Wuhan è una pandemia che sta colpendo davvero tutto il mondo. Sono sempre meno le zone che non sono state colpite e sempre più persone vengono infette ogni giorno, ogni ora. Le persone continuano a soffrire, si continuano a registrare dei decessi ogni giorno e la situazione è sempre più drammatica. Tuttavia le menti più geniali del mondo sono già all’opera per cercare di fermare questa ondata di contagi con un vaccino. La strada è lunga, serve molto tempo e sperimentazione, nonché tanti test per comprendere se le soluzioni trovate siano davvero efficaci. Pertanto è necessario attendere e sperimentare. L’italiana Barbara Palombelli oggi ha parlato proprio della questione, sostenendo di voler essere d’aiuto.

Covid-19, Barbara Palombelli choc: “Voglio fare la cavia per il vaccino!”

La nota conduttrice televisiva italiana ha fatto un post sul suo profilo Facebook ufficiale. La donna ha chiesto a tutti i suoi contatti come fosse possibile proporsi per fare da cavia al vaccino sperimentale che è stato sintetizzato in Russia. La donna sostiene di essere disponibile a fare da cavia per la sperimentazione e domanda se vi sono delle procedure da seguire. Ovviamente in tanti hanno commentato e questo post è già tra i più discussi e commentanti sulla pagina. Alcuni si sono proposti con lei, altri le hanno consigliato di tenersi fuori per il suo bene essendo un vaccino non ancora approvato globalmente. Altri le hanno semplicemente detto di pensare ad altro. Barbara Palombelli ha rimosso il post poco dopo, dato che in tanti la stavano insultando dandole della persona “folle”.

