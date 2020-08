Nella giornata di ieri è stata annunciata la positività al coronavirus di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo ha contratto il virus in Sardegna. Insieme a lui c’era anche Zlatan Ibrahimovic.

Sono tanti i vip che al rientro dalle vacanze in Sardegna hanno riscontrato la positività al coronavirus. Gli ultimi casi accertati sono quelli di Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus ora al Barcellona, e del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic.

A un anno di distanza dalla notizia di essere malato di leucemia, Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus. Asintomatico e costretto a trascorrere le prossime due settimane in isolamento, spunta un retroscena sulle sua vacanze in Sardegna.

Potrebbe interessarti anche: Sardegna, allerta virus: Miralem Pjanic positivo al covid

Mihajlovic a cena con Ibrahimovic al Billionaire

La sera del 9 agosto, su Instagram, è comparsa una foto di Sinisa Mihajlovic in compagnia di sua moglie al Billionaire, in Costa Smeralda. Il locale di Porto Cervo, il cui proprietario e Flavio Briatore, che in seguito alle positività di undici dipendenti stagionali ha deciso di chiudere.

Quella sera però il tecnico rossoblù non era solo con la moglie. Proprio lì, alcune foto pubblicate sui social hanno documentato l’incontro con personaggi vip come Paolo Bonolis, Andrea Della Valle, Fabio Rovazzi e lo stesso Zlatan Ibrahimovic e Flavio Briatore.

Secondo le deduzioni fatte, Sinisa Mihajlovic avrebbe contratto il virus nel locale di Briatore, lo stesso all’interno del quale sono risultati positivi undici dipendenti.

Entrambe le figlie di Sinisa, Virginia e Viktorija, hanno confermato degli incontri a cena e le partite a calcetto con Zlatan Ibrahimovic e altri vip fra cui il commentatore di Dazn, Dario Marcolin.

Potrebbe interessarti anche: Sardegna, Nilufar Addati: dal flirt con Petagna al coronavirus

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24