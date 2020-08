Ucraina, l’ex premier Yulia Tymoshenko ha contratto il Coronavirus e sembrerebbe essere in condizioni piuttosto serie: la sua portavoce ha spiegato la situazione.

Il Coronavirus non ha alcuna intenzione di arrestare la sua espansione e, come riporta Skytg24, la situazione sembra essere particolarmente grave. A portare alla luce le gravi condizioni dell’ex premier è la portavoce del suo Partito, che ha fatto sapere che “la sua temperatura è arrivata a 39 gradi”. La stessa portavoce, però non ha riferito se Yulia Tymoshenko è stata ricoverata in ospedale.

Come riporta Skytg24, Yulia Tymoshenko è dunque diventato il primo politico ucraino di profilo alto ad aver contratto il Coronavirus.

Coronavirus, grave l’ex premier ucraina

Con la temperatura che è salita a 39 gradi, l’ex premier del Paese, leader della cosiddetta “Rivoluzione arancione” del 2004, si trova in una situazione particolarmente delicata. I contagi, nel Paese, continuano a salire, come nel resto del mondo. In base ai dati registrati dalla Johns Hopkins University, l’Ucraina ha raggiunto, ad oggi, un totale di 109.178 casi di Coronavirus. I decessi nel Paese hanno invece raggiunto quota 2.335.

L’Ucraina, per numero di contagi, si trova immediatamente al di sotto del Qatar, che conta ad oggi un totale di 117.008 casi, ma un numero di morti di gran lunga più basso: 193. Il primo Paese al mondo per quanto riguarda i contagi continua ad essere l’America guidata dal Presidente Trump, che ha raggiunto quota 5.703.561 casi e 176.808 decessi. Alle spalle degli Usa, c’è invece il Brasile, che conta 3.605.783 contagi e 114.744. Terzo Paese al mondo, per numero di contagi, continua ad essere l’India. In base agli stessi dati, l’India conta un totale di 3.106.348 contagi e un totale di morti pari a 57.542.

