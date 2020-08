La Commissione Europea ha presentato alcune proposte per attivare il SURE allo scopo di far crescere l’occupazione in Europa. All’Italia saranno destinati 27 miliardi.

La Commissione Europea ha presentato alcune proposte al Consiglio Europeo che riguardano l’attivazione del meccanismo SURE. Si tratta di un sostegno finanziario che verrà erogato a 15 paesi del valore di 81 miliardi. Il suo scopo è quello di sostenere la crescita dell’occupazione nel Vecchio Continente. Si attende adesso l’approvazione di questa misura da parte del Consiglio. Gli aiuti saranno stanziati nella forma di prestiti agevolati, e all’Italia saranno destinati 27,4 miliardi di aiuti. Si tratta della quota più alta ricevuta da un paese Ue dal SURE. Il Commissario Europeo Paolo Gentiloni, ho commentato positivamente la proposta della Commissione Ue con un tweet.

SURE, Ue: “100 miliardi di sostegno finanziario”

Bruxelles ha invece diffuso una nota in cui afferma che il SURE fornirà agli stati membri “fino a un totale di 100 miliardi di sostegno finanziario. Le proposte di decisioni relative alla concessione di un sostegno finanziario, presentate dalla Commissione al Consiglio, comportano finanziamenti per 81,4 miliardi e interessano 15 Stati membri. Il Portogallo e l’Ungheria hanno già presentato richieste formali, che sono attualmente in fase di valutazione. A breve è prevista la presentazione di una proposta della Commissione relativa alla concessione di un sostegno al Portogallo e all’Ungheria. Gli Stati membri che non hanno già presentato richieste formali possono ancora farlo”.

SURE, uno strumento strategico per superare la crisi economica

Il Sure viene considerato dall’Ue come uno strumento strategico e fondamentale per contrastare la crisi economica scatenata dall’epidemia di coronavirus. Già all’inizio di questo mese, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, con la collaborazione della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, avevano presentato una richiesta ufficiale al SURE. In questa, chiedevano di poter avere accesso a prestiti per un importo totale di 28,5 miliardi di euro.

