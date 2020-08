Calciomercato Juventus, i bianconeri si stanno muovendo per portare a Torino un astro nascente del calcio europeo. Di chi si tratta

Questa mattina, è iniziata ufficialmente l’era Pirlo. Sarri è ormai alle spalle, e la Juventus punta a fare decisamente meglio la prossima stagione. Nonostante il nono scudetto consecutivo vinto, infatti, i bianconeri sono chiamati a fare di più in Europa. L’obiettivo rimane la ‘coppa dalle grandi orecchie’, ma per arrivare ad un traguardo così importante – insegna il Bayern Monaco – servono i giusti giocatori in ogni reparto.

Per questo motivo, Paratici si sta già muovendo per regalare al neo tecnico juventino i giusti elementi per puntare alla massima competizione europea. Il reparto che più urge di rinforzi è sicuramente il centrocampo. Arthur dal Barcellona è già ufficiale, ma potrebbe non bastare. Tra i tanti nomi, i campioni d’Italia starebbero puntando ad un vero e proprio astro nascente del calcio europeo.

Calciomercato Juventus, è duello col Real Madrid per Aouar: le cifre

Durante l’ultima edizione della Champions League, la Juventus è stata eliminata dal Lione. Nel doppio turno, i bianconeri sono rimasti stregati da un calciatore in particolare: Houssem Aouar. Il centrocampista francese è uno dei nomi maggiormente ambiti in ambito europeo e, nella prossima sessione di calciomercato, Paratici potrebbe tentare l’assalto. Non mancano però le pretendenti. Oltre ai campioni d’Italia, infatti, anche il Real Madrid di Zinedine Zidane avrebbe messo gli occhi sul gioiellino allenato da Rudi Garcia.

Stando a quanto riportato dalla testata spagnola ‘Don Balon’, il giocatore potrebbe liberarsi dal Lione per una cifra non lontana dai 50 milioni di euro. Prezzo sicuramente non da poco, ma che fa capire il livello del giocatore. Saranno settimane calde quelle che porteranno al termine del calciomercato, con la Juventus che vuole rinforzarsi per puntare alla tanto agognata Champions League.

