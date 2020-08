A Brescia una ragazza è stata trovata morta dentro casa. Era in compagnia di due amici che adesso sono iscritti nel registro degli indagati.

A Brescia, Francesca Manfredi, una ragazza di 24 anni, è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. La procura sta al momento indagando due suoi amici, un uomo di 32 anni e una sua coetanea di 24 che si trovavano con lei al momento della sua morte. Da quanto si apprende, gli inquirenti sospettano al momento che il decesso possa essere avvenuto a causa dell’assunzione di un mix letale di alcool e droghe pesanti. L’autopsia sul corpo verrà effettuata nella giornata di martedì. Sono stati i suoi amici a chiamare i soccorsi durante la mattina. I due, dopo averla trovata priva di sensi, avrebbero tentato di farla riprendere facendola adagiare sulla vasca da bagno. La Procura sta cercando adesso di stabilire l’ora del decesso e se la ragazza poteva essere salvata. Sembra infatti che la chiamata ai soccorsi sia arrivata molte ore dopo la sua perdita di coscienza.

Firenze, si suicida per le troppe spese del suo ristorante

A Firenze, un ristoratore si è suicidato sabato pomeriggio. L’uomo aveva 44 anni e poco prima che iniziasse il lockdown aveva acquistato un ristorante nel centro della città. Sembra che alla base dell’estremo gesto che ha compiuto, vi fosse la disperazione per le troppe spese che si è ritrovato a pagare per la sua attività commerciale. Una sua collega che è stato intervistata dal quotidiano “La Nazione”, ha infatti dichiarato che “Non stava lavorando molto, come tutti noi del resto. Il fatto di non riuscire a pagare, però, era diventato un’ossessione per lui. Continuava a ripetere di aver fatto tanti sacrifici per nulla“. Una storia drammatica, che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato in un post su Facebook, affermando che “un uomo di 44 anni si è suicidato a causa delle troppe spese e delle entrate insufficienti.È lo specchio di un dramma che sta colpendo centinaia di migliaia di imprenditori, schiacciati dal maledetto Coronavirus“.

