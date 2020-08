Il prossimo aggiornamento di Whatsapp dovrebbe portare con sé diverse novità interessanti: andiamo a scoprire quali sono

Gli sviluppatori sono al lavoro, senza sosta, per migliorare Whatsapp. Nelle ultime ore è stata rilasciata una nuova beta dell’app per i dispositivi Android, la versione 2.20.198.11. Nessuna particolare funzione, o almeno non importante come quelle di cui si parla in queste settimane, ma diverse piccole ed interessanti novità saranno introdotte per gli utenti al rilascio della versione ufficiale.

Whatsapp, i dettagli delle nuove funzioni

La prima riguarderebbe una nuova suoneria per le chiamate di gruppo, poi la possibilità per tutti gli utenti di un nuovo tipo di animazione per gli adesivi animati che ora sono normalmente riprodotti in loop per 8 volte o meno se gli stickers sono di lunga durata. Verrà migliorata anche l’interfaccia delle chiamate con lo spostamento dei pulsanti nella parte inferiore dello schermo. La nuova versione di WhatsApp Beta può essere scaricata dal Google Play Store (dopo avere aderito al programma) o da APK Mirror, ma c’è da chiarire che questa azione è consigliabile solo per i più esperti.

Molto interessante per gli utenti anche la reintroduzione della scorciatoia per la camera che era scomparsa qualche tempo fa. Sono diverse le scorciatoie presenti nelle chat di Whatsapp premendo l’icona a graffa in basso a destra: Documento, Galleria, Audio, Posizione e Contatto. Quella della camera era sparita con l’introduzione delle Facebook Rooms, ma ora è pronta a tornare viste le lamentele degli utenti.

Nei prossimi mesi sono attese anche nuove funzionalità ben più importanti, di cui si parla da diverso tempo. Dal WA Pay ai codici QR, passando per l’implementazione di nuovi stickers animati.

