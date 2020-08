Usa, continuano gli incendi in California. La situazione è ormai fuori controllo, e oltre 400mila ettari sono andati distrutti a causa di tre fronti di incendi

Una situazione difficile, ormai fuori controllo. La California sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia recente. Gli incendi stanno letteralmente bruciando lo Stato più ricco degli Usa, con ben 560 incendi in atto. Al momento ci sono sei morti, ma il numero sembra irrimediabilmente destinato a crescere.

L’emergenza è stata causata dalle temperature fuori controllo, che hanno ormai toccato e superato i massimi storici. Nella Death Valley, i dati sono impressionanti: 54 gradi. Tra tutti i focolai, tre sono quelli principali. Il primo – soprannominato L.N.U. – ha bruciato più di 300mila acri di terreno. Gli altri due sono il S.C.U. e il C.Z.U., che al momento sono stati bloccati solamente per il 10% e il 5%.

Usa, incendi in California: “Il peggio non è ancora passato”

La California continua a bruciare. Gli Usa quasi mai prima d’ora avevano vissuto un’emergenza legata agli incendi di questo calibro. Il capo dei vigili del fuoco californiani Thom Porter – riporta l’Ansa – ha parlato della difficile situazione all’agenzia AP. “Siamo ancora nel bel mezzo della battaglia, purtroppo il peggio non è ancora passato” le sue parole rilasciate in esclusiva. L’emergenza è destinata a persistere ancora per molto, sia a causa del caldo torrido, che per i venti e i tantissimi fulmini (senza pioggia) che ci sono stati.

Questa situazione così complicata, di questi tempi, sta venendo sfruttata dagli oppositori di Trump come arma per attaccarlo. Durante la Convention democratica, Newsom ha parlato proprio di questo. “Il riscaldamento globale è una realtà, venite in California a vedere di cosa parlo” le sue parole: “Il nostro presidente ha minacciato di togliere gli aiuti federali, e non sto scherzando“.

