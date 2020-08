Automobilista travolge 63enne in scooter e lo uccide a Porto Sant’Elpidio a Fermo. Dopo una breve fuga viene arrestato per omicidio stradale.

Notte dell’orrore a Porto Sant’Elpidio, provincia di Fermo. Nella cittadina marchigiana, infatti, un uomo a bordo di un auto travolge uno scooter e uccide un 63enne. Dopo il fortissimo impatto, l’automobilista ha cercato una breve fuga, interrotta direttamente dai Carabinieri di Fermo della stazione di Sant’Elpidio a Mare.

Infatti dopo la segnalazione, i carabinieri della provincia marchigiana hanno subito rintracciato l’automobilista. Una volta fermato, i carabinieri hanno fornito anche le generalità dell’automobilista pirata, un brasiliano di 37 anni. Dopo l’inicidente, i carabinieri hanno deciso di imporre al 37enne gli arresti domiciliari.

Fermo, automobilista travolge e uccide 63enne: le cause

Una volta rintracciato il pirata della strada, i carabinieri di Porto Sant’Elpidio (Fermo) hanno effettuato i test tossicologici sul corpo del 37enne. Una volta usciti i risultati del test, il cittadino brasiliano è risultato positivo alla cocaina. Accertata la positività, i carabinieri di Porto Sant’Elpidio a Mare hanno disposto gli arresti domiciliari all’uomo di 37 anni.

Il luogo in cui è avvenuto l’incidente è la Sp26. Terenzio Marziali (37enne brasiliano) dopo aver urtato lo scooter con in sella la vittima, è andato fuori strada. In seguito alla collisione, l’automobile è andata fuori strada, ribaltandosi in un campo. Con l’auto oramai fuori uso, i due occupanti hanno tentato una fuga a piedi, fermata subito dall’intervento dei militari.

Sul posto, inoltre, è stato pronto l’intervento degli operatori del 118. Però, dopo vari tentativi di rianimazione, i medici dell’autoambulanza non hanno potuto fare altro che attestare la morte dell’uomo di 63 anni in sella allo scooter.

L.P.

