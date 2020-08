Tutto pronto per la finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta tv ed in chiaro.

Manca pochissimo alla Finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Una finale inedita, con la compagine parigina che disputerà la prima finale di Champions della sua storia. Questo è l’atto finale dell’inedita Final Eight di Lisbona, che ha visto i francesi battere in finale i tedeschi del Lipsia ed il Bayern battere in semifinale il Lione.

Il PSG si affaccia alla finale con due grandi dubbi, l’estremo difensore Keylor Navas e il mediano italiano Marco Verratti. I due sembrano pronti a disputare la finale, anche se in ogni caso sono pronti i due rimpiazzi, Paredes e Sergio Rico. Mentre resterà in panchina Mauro Icardi, grande delusione in casa parigina.

Dall’altra parte il Bayern Monaco si schiererà in campo con il solito 4-2-3-1 di mister Hans Dieter-Flick. In casa dei tedeschi ci sono due nodi da sciogliere, il terzino francese Benjamin Pavard e il centrale Jeremy Boateng. Cresce così il ballottaggio tra Pavard e Thiago, con Kimmch che potrebbe tornare a centrocampo in caso di impiego del francese. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

PSG-Bayern, dove vedere la Finale: Sky o Mediaset ?

La finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco sarà disponibile sia in chiaro su Canale 5, che in pay tv su Sky. Infatti sulla piattaforma pay-per-view, la partita sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport.

Per tutti gli abbonati a Sky che non potranno seguire al match da casa, sarà possibile seguire il match gratuitamente sulla piattaforma streaming Sky Go. Per accedere alla piattaforma basterà inserire le proprie credenziali e selezionare i canali dedicati.

La Finale di Champions League è disponibile anche sull’altra piattaforma streaming di Sky, Now Tv. Per tutti i nuovi utenti, la piattaforma offre un mese di prova gratuito. Terminato il mese di prova starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese. Le due piattaforme sono disponibili su tutte le piattaforme mobili: smartphone, tablet e laptop.

Sarà possibile seguire la finale di Champions League in streaming, anche su Mediaset Play. Per accedere alla partita basterà selezionare Canale 5 ed il gioco è fatto.

