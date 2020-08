Disastro ambientale in Paraguay. La Laguna Cerro si è letteralmente tinta di viola a causa dello sversamento di detriti chimici. È polemica contro il governo

Una situazione decisamente preoccupante quella che sta vivendo la Laguna Cerro, sito che si trova a soli 30 chilometri da Asunción, nella città di Limpio. L’acqua è letteralmente divisa tra due colorazioni distinte: una rosa e una blu. Anche l’odore cambia a seconda della zona dell’acqua. In quella rosa, è decisamente più forte e cattivo.

Questo particolare fenomeno è stato causato dallo sversamento di alcuni detriti chimici. Diversi mesi fa, infatti, il bacino idrico è stato separato per permettere il passaggio dei camion provenienti dalle fabbriche del paese. Già da diverso tempo, però, i passanti hanno cominciato a notare alcune anomalie: acqua di un colore diverso, odori forti, pesci e uccelli morti ecc.

Paraguay, Laguna Cerro colorata di viola: la polemica contro il governo

Sono diverse le ripercussioni che sta avendo questo vero e proprio disastro ambientale. Mai prima d’ora coloro che abitano nei pressi della Laguna Cerro, in Paraguay, avevano visto qualcosa di simile. Le autorità ambientali, dopo aver prelevato alcuni campioni d’acqua inquinata, hanno fornito i risultati delle analisi. “Sono stati rinvenuti alcuni metalli pesanti, come il cromo e lo zinco” riporta SkyTG24: “Solitamente, questi elementi vengono utilizzati per la concia delle pelli“.

Immediatamente gli abitanti della zona hanno quindi puntato il dito contro la conceria Waltrading SA, che si trova proprio sulla riva della laguna. Le immagini stanno facendo il giro del mondo. Anche l’attore hollywoodiano Leonardo Di Caprio, da sempre molto attento alla questione ambientale, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della laguna, col fine di sensibilizzare i propri follower.

