Il governatore Siciliano Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza che impone il trasferimento dei migranti dalla regione. Ma per il Viminale è competenza dello stato.

Dopo che lo aveva già anticipato nella giornata di ieri, il Presidente della regione Sicilia Nello Musumeci ha firmato il decreto che obbliga lo sgombero di tutti gli hotspot e i centri di accoglienza. Nell’ordinanza si legge che “entro le 24 del 24 agosto, tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro i accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”. A stretto giro però è arrivata la replica del Viminale, che attraverso alcuni fonti informali, ha fatto sapere l’immigrazione è una materia di competenza statale. Una dichiarazione che lascia implicitamente intendere che l’ordinanza potrebbe essere presto impugnata in quanto illegittima.

Il Papa si schiera dalla parte dei migranti

Intanto nella giornata di oggi, Papa Francesco nel suo angelus ha dichiarato che “il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza, vittime della cultura dello scarto”. In Sicilia però, e in particolare a Lampedusa, la situazione è sempre più tesa. Alcuni giorni il sindaco dell’isola ha scritto una lettera aperta al premier Conte chiedendo al governo di intervenire al più presto. Martello ha infatti spiegato che la pazienza degli abitanti è ormai giunta al termine. Nella sua lettera scirve infatti che “quanti migranti devono ancora essere ammassati nel Centro di accoglienza per potere avviare i trasferimenti da Lampedusa? Presidente Conte, quante barche di migranti devono ancora essere depositate al Molo Favaloro prima che inizino le procedure di demolizione? Presidente Conte, quanto pensa ancora possa durare la pazienza dei lampedusani?”.

