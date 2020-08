Nel Movimento 5 Stelle, la possibilità di allearsi con il Pd per le Comunali del 2021, sta creando moltissimi malumori, con la Lezzi pronta a scendere sul piede di guerra.

Non si placano le tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle riguardo un possibile accordo con il Pd per le Comunali del 2021. Di Maio continua a sostenere la necessità di poter governare in coalizione laddove ci fossero le condizioni. Una linea politica che trova però il fermo dissenso di molto esponenti pentastellati. Durissime infatti le dichiarazioni sul tema di Barbara Lezzi che ha affermato che “se questo deve essere il M5S, possiamo tranquillamente dire che fino ad ora abbiamo scherzato, giocato o forse tradito”. Per l’ex vicepremier è invece più che mai fondamentale “favorire la nascita di una generazione di amministratori del M5S che sappiano governare anche in coalizione, e allora serve un tavolo nazionale con il Pd per ragionare sulle Comunali del 2021. Si sono stretti diversi accordi a livello comunale. Io ho lavorato sul mio territorio, ed è arrivata a un’intesa a Pomigliano d’Arco”.

Coronavirus, Speranza assicura che non si sarà nuovo lockdown

Intanto nella giornata di oggi, Repubblica ha pubblicato un’intervista al Ministro della Salute Roberto Speranza che rassicura la popolazione sul fatto che il governo non sta pensando di attuare un nuovo lockdown. Se è vero infatti che preoccupa molto l’incremento dei contagi degli ultimi giorni, il Ministro ha comunque spiegato che la situazione rispetto a Marzo è molto diversa. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva al momento non preoccupa e la maggior parte dei contagiati risultano asintomatici. Questo anche perché il virus sta al momento colpendo una fascia di età molto più giovane rispetto ad alcuni mesi fa. Anche Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha espresso considerazioni simili in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per Guerra infatti, si è ormai perfettamente in grado di prevenire una seconda ondata con il giusto senso di responsabilità da parte dei cittadini.

