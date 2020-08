Si è concluso pochi istanti fa il Gran Premio di MotoGP in programma a Stiria. Grandissima vittoria per Oliveira, Dovizioso conclude quinto

Una grandissima gara, quella che si è appena tenuta a Stiria. La MotoGP, come sempre, regala grande spettacolo agli appassionati. Una grandissima prestazione da parte delle KTM, che hanno dominato il Gran Premio di oggi. È successo tutto nel finale! Oliveria ha tagliato il traguardo per primo, guadagnandosi il gradino più alto del podio.

Tanta sfortuna per il compagno di scuderia Pol Espargaro, che ha concluso in terza posizione dopo essere stato primo per buona parte della gara. Tra i due, Jack Miller con la sua Ducati. Nulla da fare per Andrea Dovizioso che, dopo le ultime prestazioni decisamente da sottolineare, è rimasto quest’oggi fuori dal podio arrivando quinto. Paura per Vinales, che è dovuto scendere dalla moto in corsa, probabilmente per un guasto ai freni.

