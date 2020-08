Michelle Hunziker è finita nei guai dopo aver pubblicato questa mattina una fotografia che la ritraeva mentre era in vacanza.

Certe volte le foto dicono troppo di noi e forse ci pentiamo di pubblicarle appena premuto quel tasto “invio”. Ed è quello che senza dubbio è successo stamattina alla nota Michelle Hunziker, che ha condiviso delle immagini delle sue vacanze in Sicilia. La donna, nota nel mondo dello spettacolo, si è fotografata mentre era in una bellissima e rinomata zona dell’isola italiana, precisamente nella zona famosa per la “Scala dei Turchi“. Questa Scala è una parete enorme, di tipo roccioso, caratterizzata da una pendenza forte e da una composizione mineraria molto rara. L’intera zona è però sottoposta a restrizioni. Nessuno si può avvicinare perché c’è un fortissimo rischio di frana e di creare dei danni irreparabili per una zona messa sotto protezione dalla regione.

Michelle Hunziker nei guai, zona vietata: “Non c’erano cartelli!”

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti stanno passando del tempo insieme, in vacanza. La coppia madre-figlia stamattina si è recata a mare, per cercare di stare un po’ insieme sotto il caldo sole della Sicilia, baciate dalla spiaggia e dal mare italiano. Inevitabilmente tutti hanno attaccato la bionda originaria della Svizzera, sostenendo come il suo pressapochismo potesse danneggiare in modo irrimediabile l’ambiente. La donna ha affermato che fosse in buona fede, che non c’erano cartelli o barriere che impedissero l’accesso alla zona e che si scusa. Intanto chiede alle autorità di prestare più attenzione e di recintare meglio la zona, alla quale sono arrivate seguendo una guida turistica. Sostiene poi di aver fatto un po’ di pubblicità alla bella Sicilia, che consiglia a tutti di visitare in quanto luogo davvero incantevole.

