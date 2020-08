Epic Games Store ha da poco ufficializzato i giochi che saranno gratis la prossima settimana. Di seguito i titoli.

Epic Games Store è una piattaforma di distribuzione di videogames che è stata ufficialmente lanciata online nel lontano 6 dicembre 2018. Da allora il sito è al centro delle attenzione da parte di tantissimi videogiocatori, dato che ci sono offerte interessanti. I prezzi sono piuttosto vantaggiosi e le offerte dei videogames discretamente convenienti. E sta diventando, man mano, anche la piattaforma preferita da parte degli sviluppatori di tutto il mondo. A differenza delle controparti come gli sviluppatori di videogiochi sono d’accordo, dato che la percentuale di guadagni che la piattaforma promette è alta rispetto alla concorrenza. Steam, Gog Games, Microsoft e non solo danno un margine minore a chi decide di mettere i propri giochi sulla loro piattaforma, ma hanno anche una fetta maggiore delle vendite. Per questo motivo sempre più volte gli sviluppatori decidono di rilasciare i propri prodotti in esclusiva temporanea, di solito un anno, sul Epic Games Store. Poi si aprono a Steam e alle altre piattaforme di vendita online.

Epic Games Store, ecco i giochi gratis della prossima settimana

Epic Games Store ha appena pubblicato la lista dei giochi che saranno gratuiti la settimana prossima. Come al solito l’offerta per gli utenti è variegata e comprende giochi dal diverso mood, impostazione e genere. Ancora una volta la piattaforma fa una sorpresa interessante a tutti gli utenti che sono registrati. Di seguito l’elenco, con i video che mostrano di cosa si stia parlando.

Hitman. Il videogiocatore vestirà i tanti panni che l’Agente 47 indosserà nel corso delle sue missioni. Il miglior assassino dell’Agenzia è pronto ad abbattere tanti nuovi bersagli, al prezzo giusto.

Shadowrunner: Collection. Un gioco strategico in salsa RPG con una trama complessa e tante sottotrame da esaminare. In un mondo Cyberpunk e futuristico.

