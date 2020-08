Tragedia a Domodossola. Una 17enne è caduta con il parapendio in un canale ed è morta annegata. A nulla sono serviti i soccorsi

Era una domenica come le altre per Chiara Bottini, ragazza di 17 anni residente a Verbania. Dopo aver terminato il corso tre mesi fa, la giovane era pronta ad un volo in parapendio da sola. Forse a causa di una manovra sbagliata, o di un’anomalia nel funzionamento del mezzo – riporta La Repubblica – la 17enne ha perso il controllo.

L’atterraggio sbagliato la ha portata in un canale vicino Domodossola, dove purtroppo è morta annegata. A nulla è servito l’arrivo dei soccorsi, che hanno potuto solamente recuperare il corpo della giovane vittima e trovare i resti del parapendio. Presente anche il padre della 17enne, che la aveva accompagnata al campo volo Siberia, frequentatissimo la domenica.

Domodossola, cade col parapendio e affoga: a breve le indagini

Una vera e propria tragedia per Chiara Bottini, 17enne morta in seguito a un volo in parapendio da sola. La giovane vittima è finita nelle acque di un canale tra Domodossola e Villadossola, rimanendo intrappolata e affogando pochi minuti dopo. I soccorritori sono riusciti a recuperare il corpo della vittima e i resti del mezzo, che sono già stati posti sotto sequestro e nelle prossime ore verranno analizzati.

Ora le forze dell’ordine si dovranno mettere al lavoro per capire cosa ha portato al drammatico incidente. Almeno per il momento, – come riportato da La Repubblica – le ipotesi sono due: una manovra sbagliata o un’anomalia del parapendio. La 17enne aveva finito solo 3 mesi fa il corso di addestramento, perciò non è da escludere che abbia sbagliato qualcosa durante l’atterraggio. Resta però viva la possibilità di un problema tecnico al mezzo, che ha portato al triste epilogo.

