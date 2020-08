Juventus e Roma starebbero pensando ad uno scambio di difensori nella prossima finestra di calciomercato: i dettagli

Il nome di Edin Dzeko nelle ultime ore è fortemente accostato alla Juventus che è alla ricerca di un sostituto di Higuain che non rientra più nei piani bianconeri. Della Roma però non piace solamente l’attaccante bosniaco. Infatti, secondo quanto riportato da AsRomaLive, la Juve vorrebbe risolvere i suoi problemi sull’out destro di difesa ingaggiando Alessandro Florenzi che ormai nella Capitale ha fatto il suo tempo. Le due squadre potrebbero imbastire la trattativa sulla base di uno scambio. Ai giallorossi sarebbe stata data la possibilità di scegliere uno tra Rugani e Romero.

Nei prossimi giorni, con l’apertura ufficiale della finestra di mercato estiva, si avranno ulteriori novità. Nel mirino di Paratici vi sono altri tre profili. Il primo porta ad Emerson Palmieri, in grado di giocare su entrambe le fasce, che il Chelsea valuta 25 milioni di euro. Piacciono anche il 23enne Youcef Atal del Nizza e Denzel Dumfries del Psv.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, Benzema piace: dipende dall’Inter

Calciomercato Juventus, se parte Messi il Barcellona punterà su Dybala

La situazione riguardante il rinnovo di Dybala negli ultimi giorni è rimasta in stand-by a causa delle esose richieste dell’argentino. Quest’ultimo chiede 15 milioni, mentre i bianconeri sono fermi ad 8 milioni di euro più bonus.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Vecchia Signora ritiene incedibile la sua Joya ma la situazione legata il prolungamento e la possibile chiamata del Barcellona potrebbe cambiare le carte in tavola. I blaugrana, però, virerebbero su di lui solo in caso di un clamoroso addio di Messi. La Juve non lo cederebbe, comunque, per meno di 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> NBA Playoffs, Heat vicini alle semifinali: allungo Bucks e Lakers