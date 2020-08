Lukashenko accusa la Nato di aver portato delle truppe al confine per rovesciare la governo. L’organizzazione internazionale smentisce.

La Nato ha respinto con forza le accuse di Lukashenko, che ha accusato le potenze stranieri di aver portato diversi contingenti militari al confine con la nazione. Il presidente della Bielorussia si è infatti dichiarato convinto che il blocco Nato stia facendo di tutto per far cadere il suo governo. Ed è per questo che il premier ha pubblicato un videomessaggio in cui afferma che farà di tutto per difendere il paese dalle ingerenze esterne. La Nato però ha rispedito al mittente le accuse, dichiarando di non rappresentare in alcun modo “una minaccia per la Bielorussia o per qualsiasi altro Paese e di non stare attuando un rafforzamento militare nella regione. La nostra posizione è rigorosamente difensiva”. Ha inoltre accusato Lukashenko di fare dichiarazioni allarmistiche e “prive di senso” al solo scopo di distrarre il popolo Bielorussia dai dissidi interni che stanno dilaniando la nazione.

Le dichiarazioni della Nato sono state raccolte dall’agenzia di stampa Afp. Intanto nella giornata di ieri, Lukashenko ha annunciato la sospensione delle attività lavorative in tutte le aziende dove i dipendenti hanno deciso di scioperare per protestare contro il governo. Lo ha annunciato durante un suo intervento ad un raduno a Grodno, in cui ha dichiarato che “se qualcuno non vuole lavorare, non forziamolo. Il paese sopravviverà. Ma se un’impresa non funziona, lunedì metteremo il lucchetto ai cancelli, la gente si calmerà e decideremo chi invitare in questa impresa”. Una decisione che rischia però di esacerbare ancora di più i tumulti che dalle scorse elezioni del 6 Agosto stanno infiammando il paese.

