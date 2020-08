Nella fredda Alaska, a largo delle isole Kuio, è stato avvistato per la prima volta un raro esemplare, più unico che raro, di orca bianca

Nella fredda Alaska, a largo delle isole Kuio, è stato avvistato un esemplare rarissimo di orca bianca. A riprenderlo Stéphanie Hayes, biologa marina, che era sulla Northern Song. Secondo quanto riferito dall’Alaska Sea Adventures, nemmeno il capitano della nave che da 45 anni naviga quelle acque, l’aveva mai visto.

Alaska, orca bianca nelle isole Kuio: l’avvistamento

L’animale avvistato per la prima volta in Alaska potrebbe essere lo stesso esemplare che l’anno scorso notarono in Giappone. C’è da capire se il cetaceo sia affetto da una forma di albinismo oppure se la colorazione bianca sia legata alla perdita di pigmentazione.