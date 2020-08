USA, 28enne morto a causa della polizia: bloccato sull’asfalto bollente per 6 minuti. Il tragico episodio si è, verificato in Arizona

Ci risiamo. Negli Stati Uniti la polizia è di nuovo nell’occhio del ciclone dopo i fatti registrati in Arizona. Questa volta non si tratta di un uomo di colore, come nel caso di George Floyd a Minneapolis, ma di un ragazzo ispanico di 28 anni.

Ramon Timothy Lopez è morto il 4 agosto dopo essere stato fermato dagli agenti a Phoenix, a causa della temperatura elevata dell’asfalto. Sei lunghi minuti bloccati con la faccia a terra che gli sono costati la vita.

La polizia aveva arrestato il 28enne con l’accusa di aver rubato un drink da un minimarket e di essere fuggito all’Alt. Gli agenti lo hanno trattenuto sul marciapiede per oltre cinque minuti prima di caricarlo privo di sensi sull’auto d’ordinanza.

La mamma, Laura Gonzalez, ha dichiarato ai media statunitensi: “Voglio la verità e voglio che emerga la responsabilità”. Per ora tuttavia non ha ancora deciso se intraprenderà un’azione legale contro le forze dell’ordine.

La mamma ha sottolineato come Ramon fosse un ragazzo modello, padre di due figli in Arizona e sempre ligio al dovere.

Era residente in California e si era spostato a Phoenix proprio per far visita ai suoi bambini.

Nei video rilasciati dalla polizia, Lopez viene visto correre nel traffico prima che un agente lo aggredisca. È stato trattenuto sdraiato a faccia in giù sull’asfalto per più di 5 minuti, ad una temperatura superiore ai 60 gradi.

Secondo quanto raccontato dalla sua famiglia, il 28enne aveva avuto già altri scontri con la polizia ed era profondamente spaventato dai trattamenti subiti. In più è stata respinta l’indiscrezione secondo la quale Lopez fosse schizofrenico e in cura per disturbi mentali.

“Aveva problemi proprio come tutti”, ha detto Rosita Lopez, 26 anni, sua sorella minore. “La morte è stata improvvisa e prematura e siamo ancora in lutto”.

La famiglia ha tenuto una celebrazione commemorativa la settimana scorsa in California, a cui hanno partecipato molte persone in segno di protesta. Il rispetto dei diritti civili è ancora una delle piaghe negli Usa.

